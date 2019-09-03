2019-09-03T08:27:09+03:00
Происшествия

Мечта самарца накачать мышцы привела его к уголовному делу

Мужчина попался на контрабанде сильнодействующих веществ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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В Самаре таможенники задержали 34-летнего местного жителя, когда тот пытался получить посылку из Беларуси. Дело в том, что в ней находились подозрительные таблетки и ампулы. Мужчину заподозрили в контрабанде сильнодействующих веществ.

- Экспертиза показала, что находившиеся в посылке лекарственные препараты содержат «тестостерон ципионат» и «дегидрохлорметилтестостерон 2». Эти вещества относятся к сильнодействующим и запрещены к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза и в пересылке в международных почтовых отправлениях, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Мужчина свою вину признал и рассказал, что анаболические стероиды ему были нужны для наращивания мышечной массы. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Самарцу грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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