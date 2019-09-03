2019-09-03T08:54:38+03:00
Общество

В Самарской области фирма-«фантом» поставляла в больницу поддельное сливочное масло

В продукции обнаружили растительные жиры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Производителя масла-фасильфиката найти пока не удалосьПроизводителя масла-фасильфиката найти пока не удалосьФото: Архив "КП"
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Сотрудники Россельхознадзора нашли в Шенталинской центральной районной больнице поддельное сливочное масло. При этом продукцию, которая предназначалась для пациентов, изготавливала фирма-«фантом».

- Было установлено, что при поставке 10 кг сливочного масла не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы. Этот факт стал основанием для лабораторной проверки. Она показала, что это масло — фальсификат. В его составе были найдены растительные жиры, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Данную продукцию изъяли из употребления. В дальнейшем она будет уничтожена. Сейчас в отношении Шенталинской больницы проводится административное расследование. Также в ходе проверки выяснилось, что по указанному на упаковке масла адресу — поселок Васильки Ставропольский район — организации-производителя нет. Там находится честный жилой дом. Сейчас по данному факту проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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