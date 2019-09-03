На стадионе «Орбита» в Самаре до конца 2020 года уложат искусственный газон и установят освещение

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-03T09:19:12+03:00

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В Самаре футбольное поле на стадионе «Орбита», который находится на улице Ново-Вокзальной, 70А, благоустроят. Там собираются уложить новый искусственный газон, беговые дорожки, установить освещение. Все работы собираются выполнить до конца следующего года, сообщает министерство спорта Самарской области.

- Около ФОК «Орбита» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» (национальный проект «Демография») предусмотрено устройство нового футбольного поля с искусственным газоном, беговых дорожек, освещения, благоустройство. Планируемый срок - до конца 2020 года, - отметили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU