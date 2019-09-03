В Похвистнево нерадивого отца отправили заниматься общественно-полезным трудом

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-03T09:29:14+03:00

Мужчина накопил перед своими детьми долг по алиментам в 700 тысяч рублей

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В Самарской области привлекли к ответственности еще одного уклониста от уплаты алиментов. Житель Похвистнево задолжал своим детям более 700 тысяч рублей и не спешил их выплачивать. В итоге дело дошло до суда.

- В отношении должника был составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязательств по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 60 часов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Если мужчина и дальше продолжит уклоняться от выполнения своих родительских обязанностей, то ему будет грозить уже уголовная ответственность. Должника могут лишить свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU