В Похвистнево нерадивого отца отправили заниматься общественно-полезным трудом
В Самарской области привлекли к ответственности еще одного уклониста от уплаты алиментов. Житель Похвистнево задолжал своим детям более 700 тысяч рублей и не спешил их выплачивать. В итоге дело дошло до суда.
- В отношении должника был составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязательств по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 60 часов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Если мужчина и дальше продолжит уклоняться от выполнения своих родительских обязанностей, то ему будет грозить уже уголовная ответственность. Должника могут лишить свободы на срок до 1 года.
ИСТОЧНИК KP.RU