Самарец стал серебряным призером чемпионата мира по гребному спорту в Австрии

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-03T09:46:04+03:00

Российскую двойку обошли только спортсмены из Италии

Максим Телицын занял второе место соревнований вместе с гребцом из Липецкой области

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В Австрии состоялся чемпионат мира по гребному спорту. В нем принял участие и спортсмен из Самарской области Максим Телицын. Он стал серебряным призером этих соревнований.

- Самарец Максим Телицын вместе с гребцом из Липецкой области Никитой Болозиным завоевал второе место в классе мужской двойки без рулевого легкого веса, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Спортсменов из России обошла только итальянская двойка в составе Джузеппе Ди Маре и Раффаэле Серио. Третье место турнира заняли бразильцы.

ИСТОЧНИК KP.RU