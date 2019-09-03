Самарец стал серебряным призером чемпионата мира по гребному спорту в Австрии
Максим Телицын занял второе место соревнований вместе с гребцом из Липецкой области
Российскую двойку обошли только спортсмены из Италии
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В Австрии состоялся чемпионат мира по гребному спорту. В нем принял участие и спортсмен из Самарской области Максим Телицын. Он стал серебряным призером этих соревнований.
- Самарец Максим Телицын вместе с гребцом из Липецкой области Никитой Болозиным завоевал второе место в классе мужской двойки без рулевого легкого веса, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.
Спортсменов из России обошла только итальянская двойка в составе Джузеппе Ди Маре и Раффаэле Серио. Третье место турнира заняли бразильцы.
ИСТОЧНИК KP.RU