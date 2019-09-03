2019-09-03T10:06:20+03:00
Общество

В аэропорту Курумоч в багаже у пассажира нашли сливы с вредителями

Мужчина пытался ввезти опасные фрукты из Азербайджана
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сливу у пассажира забрали и уничтожили прямо в аэропортуСливу у пассажира забрали и уничтожили прямо в аэропортуФото: Архив "КП"
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В Самарскую область пытались ввезти сливы с карантинными вредителями. Опасные фрукты нашли в ручной клади одного из пассажиров рейса из Азербайджана, пишет АиФ.

- Исследование показало, что сливы были заражены восточной плодожоркой. Вся партия фруктов была изъята и уничтожена в аэропорту Курумоч, - рассказали представители Россельхознадзора.

Как отмечают специалисты, пассажир из Азербайджана — не единственный, кто пытался провезти на территорию Самарской области карантинные ягоды. У мужчины, который прилетел из Узбекистана, были найдены плоды с имаго калифорнийской щитовки и личинка восточной плодожорки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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