Самарцы смогут бесплатно сходить на выставку и забрать оттуда кошек или собак

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-03T10:28:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В следующую субботу, 14 сентября, в Самаре в выставочном комплексе «Экспо-Волга» пройдет выставка животных «Друг человека». На ней можно будет не только посмотреть на собак и кошек, но еще и забрать их к себе домой.

- К участию заявлено около 100 кошек и собак из самых крупных самарских приютов, а также подопечные нашего ветеринарного центра. Каждое животное, представленное на выставке, можно будет забрать домой с мероприятия, - рассказали представители «ФлагманВет».

Отметим, что все животные пройдут ветеринарный контроль и приедут на выставку с паспортами. Те, кто захочет забрать питомцев к себе домой, также смогут получить подарки от спонсоров. Выставка продлится почти весь день — с 10:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU