В Самаре в парке Победы нашли опасный надувной батут
После проверки аттракцион закрыли для посещения
Батут в парке Победы не соответствует требованиям безопасностиФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре проверили аттракционы в парке Победы. Как выяснилось, не все из них безопасны для детей. В частности, опасения у проверяющих вызвал надувной батут в парке.
- Батут не отвечает требованиям безопасности, в связи с чем его эксплуатация была приостановлена, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Также в ходе проверки было установлено, что операторами на аттракционах в парке Победы работали несовершеннолетние. Из-за этого собственникам аттракционов грозит административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU