2019-09-03T10:49:26+03:00
Общество

В Самаре в парке Победы нашли опасный надувной батут

После проверки аттракцион закрыли для посещения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Батут в парке Победы не соответствует требованиям безопасностиБатут в парке Победы не соответствует требованиям безопасностиФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре проверили аттракционы в парке Победы. Как выяснилось, не все из них безопасны для детей. В частности, опасения у проверяющих вызвал надувной батут в парке.

- Батут не отвечает требованиям безопасности, в связи с чем его эксплуатация была приостановлена, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Также в ходе проверки было установлено, что операторами на аттракционах в парке Победы работали несовершеннолетние. Из-за этого собственникам аттракционов грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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