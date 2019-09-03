В Самарской области в Волге нашли труп пожилого мужчины

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-03T11:02:38+03:00

Обстоятельства гибели мужчины пока не известны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Вечером в понедельник, 2 сентября, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там около села Александровка Безенчукского района в реке нашли труп пожилого мужчины.

- На месте происшествия работали спасатели ПСС Самарской области. Они извлекли тело погибшего 60-летнего мужчины из реки Волги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Обстоятельства гибели мужчины пока не известны. Все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU