2019-09-03T11:02:38+03:00
Происшествия

В Самарской области в Волге нашли труп пожилого мужчины

Тело погибшего обнаружили в районе села Александровка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обстоятельства гибели мужчины пока не известныОбстоятельства гибели мужчины пока не известныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером в понедельник, 2 сентября, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там около села Александровка Безенчукского района в реке нашли труп пожилого мужчины.

- На месте происшествия работали спасатели ПСС Самарской области. Они извлекли тело погибшего 60-летнего мужчины из реки Волги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Обстоятельства гибели мужчины пока не известны. Все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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