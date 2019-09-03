В Самарской области в Волге нашли труп пожилого мужчины
Тело погибшего обнаружили в районе села Александровка
Обстоятельства гибели мужчины пока не известныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером в понедельник, 2 сентября, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там около села Александровка Безенчукского района в реке нашли труп пожилого мужчины.
- На месте происшествия работали спасатели ПСС Самарской области. Они извлекли тело погибшего 60-летнего мужчины из реки Волги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Обстоятельства гибели мужчины пока не известны. Все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU