2019-09-03T11:21:02+03:00
Общество

Дорожники заплатят штраф в 28,3 млн рублей за картель на торгах по ремонту самарских дорог

Рублем наказали компанию из Ульяновска
Анастасия ФИЛАТОВА
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Две компании вступили в сговор на торгах по поиску подрядчика для ремонта дорогДве компании вступили в сговор на торгах по поиску подрядчика для ремонта дорогФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Поволжье наказали виновника картельного сговора на торгах по ремонту дорог в Ульяновской и Самарской областях. Речь идет о компании «Ульяновсктрансстрой».

- Было установлено, что фирма заключила антиконкурентное соглашение с ООО «Самаратрансстрой» на торгах по определению подрядчика для ремонта самарских и ульяновских дорог. Результатом этого стал отказ от соперничества между ними с целью поддержания цен на торгах, - сообщили в пресс-службе ФАС России.

Компанию из Ульяновска признали виновной в картельном сговоре и назначили штраф в 28,34 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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