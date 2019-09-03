И поплакать, и посмеяться: в субботу в Самаре покажут фильмы молодых режиссеров

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-03T11:43:32+03:00

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«Самарский кинофестиваль 70/30» пройдет в Центре российской кинематографии «Художественный» уже в шестой раз. Традиционно здесь показывают игровое короткометражное кино и музыкальные клипы молодых авторов. Среди участников – как самарские режиссеры, так и конкурсанты из других городов и стран. В этом году на конкурс было подано более 170 работ, в том числе 88 – игрового кино. Самарские режиссеры прислали 26 работ.

- Дебютанты любят снимать «чернуху»: заброшенные здания, психопатов, кровь, топоры. Отсматривая работы хотелось то плакать, то смеяться, то снять ботинок и разбить монитор. Но хватает и действительно интересных, качественных работ, от которых невозможно оторваться, - поделился председатель жюри кинофестиваля Антон Стеллинг.

В шорт-лист фестиваля вошло 24 фильма, в том числе 10 – самарских. Зрители могут их увидеть 7 сентября. С 11.00 до 14.00 покажут работы участников из других городов, в 14.00 состоится официальная церемония открытия, после которой зрители увидят уже самарские фильмы.

Вход на кинофестиваль свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU