2019-09-03T11:53:06+03:00
Происшествия

В Тольятти коварная «грунтовка» помешала мотоциклисту-нарушителю оторваться от погони ДПС

Мужчина не справился с управлением и рухнул с «железного коня» [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Попытка оторваться от полицейских не увенчалась успехомПопытка оторваться от полицейских не увенчалась успехом
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В минувшие выходные полицейские Тольятти устроили погоню за мотоциклистом. Мужчина катался на «железном коне» без регистрационных знаков. Сотрудники ДПС попытались остановить нарушителя, но тот был иного мнения.

- Водитель мотоцикла «Хонда» попытался оторваться от полицейских на асфальтированной дороге, но ему это не удалось. Он свернул на грунтовую дорогу в сторону Автозаводского района. Там мужчина не справился с управлением и упал с мотоцикла, после этого он был задержан, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Нарушителем оказался 39-летний мужчина. В отношении него было составлено 5 административных материалов, в том числе за то, что он за время погони выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для движения транспорта. Водителю грозит лишение прав на срок до 6 месяцев.

Погоня за мотоциклистом без номеров в Тольятти .Видео: отдел ГИБДД Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU

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