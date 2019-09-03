Стало известно, из-за чего отложили рейс Самара – Ларнака

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-03T12:12:18+03:00

В авиакомпании также уточнили, что пассажирам предоставят напитки и горячее питание.

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Авиакомпания «Россия» прокомментировала задержку рейса Самара-Ларнака.

- Рейс №5839 отложен по технической причине. Авиакомпания своевременно приняла решение о выполнении данного рейса на резервном воздушном судне. Пассажирам будут оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. За счет перевозчика им предоставят напитки и горячее питание, - сообщил официальный представитель авиакомпании.

Напомним, Boeing 737 в 7 утра 3 сентября должен был отправиться из Самары в Ларнака. Однако вылет задержали. Сейчас согласно информации на онлайн-табло аэропорта, началась регистрация на рейс. Вылет ожидается в 13:40

ИСТОЧНИК KP.RU