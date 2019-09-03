2019-09-03T12:12:18+03:00
Общество

Стало известно, из-за чего отложили рейс Самара – Ларнака

В авиакомпании также уточнили, что пассажирам предоставят напитки и горячее питание.
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Скоро вылетСкоро вылетФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Россия» прокомментировала задержку рейса Самара-Ларнака.

- Рейс №5839 отложен по технической причине. Авиакомпания своевременно приняла решение о выполнении данного рейса на резервном воздушном судне. Пассажирам будут оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. За счет перевозчика им предоставят напитки и горячее питание, - сообщил официальный представитель авиакомпании.

Напомним, Boeing 737 в 7 утра 3 сентября должен был отправиться из Самары в Ларнака. Однако вылет задержали. Сейчас согласно информации на онлайн-табло аэропорта, началась регистрация на рейс. Вылет ожидается в 13:40

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты назвали самый распространенный размер груди среди жительниц Самары и Тольятти
В сквер на площади Куйбышева в Самаре привезли 3-метрового бронзового Дмитрия Шостаковича
В Тольятти коварная «грунтовка» помешала мотоциклисту-нарушителю оторваться от погони ДПС
И поплакать, и посмеяться: в субботу в Самаре покажут фильмы молодых режиссеров
Дорожники заплатят штраф в 28,3 млн рублей за картель на торгах по ремонту самарских дорог
В Самарской области в Волге нашли труп пожилого мужчины
В Самаре в парке Победы нашли опасный надувной батут
Встречи с морем придется подождать: в Курумоче задержали рейс Самара-Ларнака
Самарцы смогут бесплатно сходить на выставку и забрать оттуда кошек или собак
В аэропорту Курумоч в багаже у пассажира нашли сливы с вредителями
Самарец стал серебряным призером чемпионата мира по гребному спорту в Австрии
В Похвистнево нерадивого отца отправили заниматься общественно-полезным трудом
На стадионе «Орбита» в Самаре до конца 2020 года уложат искусственный газон и установят освещение
Самарец на «Рено» выехал на «встречку» и устроил смертельное ДТП под Волгоградом
В Самарской области фирма-«фантом» поставляла в больницу поддельное сливочное масло
В школе №129 сели за парты 55 учеников «Роснефть-классов»
Мечта самарца накачать мышцы привела его к уголовному делу