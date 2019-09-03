В сквер на площади Куйбышева в Самаре привезли 3-метрового бронзового Дмитрия Шостаковича

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-03T12:30:17+03:00

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Во вторник, 3 сентября, в сквере на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре началась установка памятника знаменитому композитору Дмитрию Шостаковичу. Для этого пришлось задействовать кран.

- Высота бронзового памятника 3 метра. Весит он около 7 тонн. Автор работы — Зураб Церетели. Памятник устанавливается по инициативе Российского военно-исторического общества, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, что в годы войны Дмитрий Шостакович был эвакуирован в Куйбышев вместе с артистами Большого театра. Именно здесь 5 марта 1942 года была впервые исполнена легендарная Седьмая симфония. В эту субботу, 7 сентября, самарцы смогут вновь услышать это произведение. Его исполнят местные музыканты и солисты Большого театра в рамках фестиваля «Седьмая симфония», который пройдет в 18:00 на площади Куйбышева. В этот же день состоится и торжественное открытие памятника.

Памятник Шостаковичу устанавливают в сквере на площади Куйбышева в Самаре . В субботу в 17:00 на пл. Куйбышева пройдет торжественное открытие памятника Дмитрию Шостаковичу, после будет звучать классическая музыка под открытым небом, традиция проведения городских фестивалей "Классика над Волгой" на набережной у Ладьи появилась в Самаре ещё в 2012 г. https://t.co/moxwnszsQT

ИСТОЧНИК KP.RU