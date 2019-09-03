2019-09-03T12:43:52+03:00
Общество

Эксперты назвали самый распространенный размер груди среди жительниц Самары и Тольятти

Пышным бюстом большинство женщин 63 региона похвастаться не могут
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чаще всего самарчанки выбирают белье размером 75ВЧаще всего самарчанки выбирают белье размером 75ВФото: Архив "КП"
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Аналитики выяснили самый распространенный размер груди среди жительниц Самары и Тольятти. Как оказалось, в этих городах женщины чаще всего покупают бюстгальтеры размера В. Это второй по популярности размер белья среди жительниц мегаполисов. На первом месте оказались бюстгальтеры с чашкой D.

- В Самаре самый распространенный размер груди у женщин – 75B, а в Тольятти 70В, - рассказали аналитики сайта «Авито».

Что касается среднего ценника на белье, то, как правило, самарчанки тратят на него около 1120 рублей. А вот жительницам Автограда покупка этого предмета гардероба обходится куда дешевле — 660 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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