На трассе М-5 в Самарской области под колесами «Приоры» погиб пешеход

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-03T13:11:45+03:00

Смертельная авария произошла по дороге из Тольятти в Сызрань

Мужчина шел в попутном направлении по дороге

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В понедельник, 2 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло смертельное ДТП. Там под колесами автомобиля «Лада Приора» погиб мужчина.

- Водитель отечественного автомобиля ехал со стороны Тольятти в направлении Сызрани. Пешеход двигался в попутном направлении по дороге, - сообщает группа «Происшествия Тольятти».

В результате случившегося мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU