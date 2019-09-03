2019-09-03T13:11:45+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Самарской области под колесами «Приоры» погиб пешеход

Мужчина шел в попутном направлении по дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
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Смертельная авария произошла по дороге из Тольятти в СызраньСмертельная авария произошла по дороге из Тольятти в Сызрань
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В понедельник, 2 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло смертельное ДТП. Там под колесами автомобиля «Лада Приора» погиб мужчина.

- Водитель отечественного автомобиля ехал со стороны Тольятти в направлении Сызрани. Пешеход двигался в попутном направлении по дороге, - сообщает группа «Происшествия Тольятти».

В результате случившегося мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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