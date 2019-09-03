2019-09-03T13:29:30+03:00
Общество

В Самаре с 9 сентября изменится расписание судов по трем речным маршрутам

Речь идет о судах, которые курсируют до Винновки, Зольного и Гавриловой поляны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суда начнут ходить по измененному графику со следующей неделиСуда начнут ходить по измененному графику со следующей неделиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области изменится расписание речных судов по Волге. С 9 сентября по новому графику будут курсировать теплоходы по маршрутам «Самара — Винновка», «Самара — Зольное» и «ОсипенкоГаврилова поляна». Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, со следующей недели из Самары в Винновку суда будут ходить только по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из Самары в 8:15, а прибытие в Винновку в 10:20. В обратном направлении теплоходы будут отплывать в 13:15. В остальные дни суда будут курсировать только до станции Шелехметь.

Из Самары в Зольное ежедневно будут ходить суда в 8:30. Прибытие — в 12:15. От Осипенко до Гавриловой поляны ежедневно будут отправляться два рейса — в 8:00 и в 16:30. Подробнее с расписанием судов можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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