В Новокуйбышевске ИП могут наказать за торговлю детской одеждой без документов

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-03T13:49:46+03:00

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В Новокуйбышевске индивидуальный предприниматель попался на торговле сомнительной детской одежды. У него не оказалось документов, которые подтверждали бы соответствие товара требованиям безопасности.

- В магазине ИП без требуемой маркировки находились 11 детских костюмов, 9 темно-синих трико, 4 черных трико, 4 детских джемпера и 4 водолазки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным фактам надзорное ведомство возбудило административные дела по статьям «Нарушение продавцом требований технических регламентов» и «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия». Также прокуроры направили заявления в арбитражный суд с требованием привлечь предпринимателя к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU