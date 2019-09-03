В районе Жигулевска обновили линии электропередачи

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-03T13:59:52+03:00

Это повысило грозоупорность ЛЭП, объединяющей энергосистемы Средней Волги, Урала и Центра России

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Энергетики установили новый грозозащитный трос на линии электропередачи 500 кВ «Жигулевская ГЭС – Вешкайма Северная». Работы выполнила «Федеральная сетевая компания». Обновление повысило защищенность линии от воздействия атмосферных перенапряжений, в том числе от разрядов молний, обеспечило надежность выдачи мощности Жигулевской ГЭС и электроснабжения потребителей Самарской области.

Протяженность линии электропередачи «Жигулевская ГЭС – Вешкайма Северная» - 181 км. От ее бесперебойной работы зависит надежность перетоков электроэнергии между объединенными энергосистемами Средней Волги, Урала, Центральных регионов России.

Работы выполнены на участке ЛЭП, проходящем по территории Жигулевска. С учетом того, что Поволжский регион характеризуется частыми грозами, проект способствует повышению стабильности работы энергосистемы. Принимая на себя разряды молнии, грозотрос уменьшает вероятность возникновения технологических нарушений с дальнейшим отключением потребителей.

Всего в ходе ремонтной кампании 2019 года в магистральных электросетях Волги планируется заменить порядка 135 км грозозащитного троса.

ИСТОЧНИК KP.RU