В гостях хорошо, а дома лучше: с начала 2019 года из Самарской области отправили на родину почти 500 иностранцев

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-03T14:12:55+03:00

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Судебные приставы Самарской области с начала 2019 года отправили на родину 479 нелегальных мигрантов. При этом примерно половина из иностранцев вернулась домой за свой счет.

- Только за минувшую неделю приставы Самарской области отправили за пределы России 30 иностранцев, среди которых граждане республик Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан, - сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

По закону мигранты, которые въезжают на территорию РФ через КПП, могут находиться здесь 90 суток. По истечении этого времени они должны покинуть страну, но не торопятся этого сделать. За нарушение правил иностранцам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также принудительное выдворение за пределы России. Вернуться в нашу страну эти мигранты смогут не ранее, чем через 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU