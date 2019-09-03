Семья из Челябинска устроила трюки со скакалками на набережной в Самаре

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-03T14:55:15+03:00

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Житель Челябинска Максим Костандов, который прославился своими трюками со скакалкой, вновь посетил Самару. В прошлом году мужчина был тут проездом и успел попрыгать только на платформе железнодорожного вокзала. В этот раз челябинец приехал со своей семьей. Столицу 63 региона они осматривали вместе со скакалками.

Семейство из Челябинска удивляло своими трюками самарцев на набережной, возле фонтана на Осипенко и на улице Ленинградской. Через скакалку прыгали не только Максим, но его жена и маленькая дочка, которая, к слову, уже успела стать героиней шоу «Лучше всех». Недавно глава семейства выложил на своей странице в соцсети клип с их прогулкой по Самаре.

- Благодарю свою семью/команду за профессионализм и терпение. Получился душевный клип, который погружает в атмосферу семейного спорта. В общем мы довольны. Надеемся, что и вам понравится, - подписал ролик Максим Костандов.

По словам челябинца, Самара оставила у его семьи хорошие впечатления. Здесь им понравились огромная набережная, обилие детских и спортивных площадок, бесплатные туалеты в скверах, чистые улицы, широкие тротуары и красивые здания в центре города.

Мама, папа, я - спортивная семья!.Видео: Максим Костандов

ИСТОЧНИК KP.RU