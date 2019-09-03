2019-09-03T15:16:17+03:00
Общество

Ремонт теплотрасс в Самаре пообещали закончить до середины сентября

Коммунальщики завершают подготовку к зиме
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Подготовка объектов ЖКХ Самары к зиме вышла на финальную стадиюПодготовка объектов ЖКХ Самары к зиме вышла на финальную стадиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре завершается подготовка к зиме: коммунальщики заканчивают ремонтировать крыши, теплосети и другое техническое оборудование. Проверка того, как они справились со своей работой, начнется уже в середине сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- До 15 сентября должны закончить все виды работ на теплотрассах на улице Физкультурной, на Комсомольской площади, на пересечении улиц XXII Партсъезда и Ставропольской, на улицах Мяги, Свободы и Теннисной, - рассказали в городской администрации.

Что касается перевооружения теплотрассы на улице Ташкентской, то коммунальщикам потребуется еще одна неделя на восстановление монтажной схемы. Относительно кровель домов в мэрии сообщают, что ремонт осталось провести на 150 крышах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24