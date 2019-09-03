2019-09-03T15:38:44+03:00
Происшествия

В Самаре неизвестный пытался поджечь здание общественной приемной «Единой России»

К счастью, пламя удалось быстро потушить
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас правоохранители разыскивают вандалаСейчас правоохранители разыскивают вандалаФото: Яндекс.Карты
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В Самаре неизвестный покусился на общественную приемную партии «Единая Россия». В ночь на 2 сентября кто-то разлил перед входом в здание горючее вещество и поджег его. К счастью, серьезных последствий удалось избежать.

- Возгорание было потушено сотрудниками охраны и прибывшей на место происшествия пожарной командой, - сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Насколько известно, площадь пожара составила 2 квадратных метра. Никто не пострадал. Сейчас правоохранители ведут расследование по факту совершенного акта вандализма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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