Стоит ли покупать Lada Xray Cross? Появился обзор на новый кроссовер
В нем подробно разбирают все преимущества машины
LADA XRAY создан, чтобы сочетать несколько талантов.
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На что способна Lada Xray Cross? Стоит ли обратить на нее внимание или лучше купить иномарку? Ответы есть - появился обзор на новый кроссовер тольяттинского Автогиганта. Посмотреть его можно здесь.
- LADA XRAY создан, чтобы сочетать несколько талантов. Острую управляемость обеспечивает мощный подрамник, на котором смонтирована передняя подвеска и рулевое управление. Энергоемкое шасси позволяет уверенно проехать по дорогам любого качества. Именно проходимость является важнейшим качеством кроссовера, - утверждает автор обзора.
Лада X Ray.
В материале подробно обозревают все качества автомобиля.
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ИСТОЧНИК KP.RU