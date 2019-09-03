Стоит ли покупать Lada Xray Cross? Появился обзор на новый кроссовер

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-03T15:54:41+03:00

В нем подробно разбирают все преимущества машины

Изменить размер текста: A A

На что способна Lada Xray Cross? Стоит ли обратить на нее внимание или лучше купить иномарку? Ответы есть - появился обзор на новый кроссовер тольяттинского Автогиганта. Посмотреть его можно здесь.

- LADA XRAY создан, чтобы сочетать несколько талантов. Острую управляемость обеспечивает мощный подрамник, на котором смонтирована передняя подвеска и рулевое управление. Энергоемкое шасси позволяет уверенно проехать по дорогам любого качества. Именно проходимость является важнейшим качеством кроссовера, - утверждает автор обзора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/729812" frameborder="0"></iframe> Лада X Ray.

В материале подробно обозревают все качества автомобиля.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU