2019-09-03T15:54:41+03:00
Общество

Стоит ли покупать Lada Xray Cross? Появился обзор на новый кроссовер

В нем подробно разбирают все преимущества машины
Роман АБРАМСКИЙ
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LADA XRAY создан, чтобы сочетать несколько талантов.LADA XRAY создан, чтобы сочетать несколько талантов.
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На что способна Lada Xray Cross? Стоит ли обратить на нее внимание или лучше купить иномарку? Ответы есть - появился обзор на новый кроссовер тольяттинского Автогиганта. Посмотреть его можно здесь.

- LADA XRAY создан, чтобы сочетать несколько талантов. Острую управляемость обеспечивает мощный подрамник, на котором смонтирована передняя подвеска и рулевое управление. Энергоемкое шасси позволяет уверенно проехать по дорогам любого качества. Именно проходимость является важнейшим качеством кроссовера, - утверждает автор обзора.

Лада X Ray.

В материале подробно обозревают все качества автомобиля.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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