2019-09-03T15:59:56+03:00
Происшествия

Жительница Самары похитила наследство своих детей и купила Porsche

Женщина решила, что лучше потратить деньги на дорогую иномарку, чем на своих чад
Анастасия ФИЛАТОВА
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Афера женщины привела к возбуждению уголовного делаАфера женщины привела к возбуждению уголовного дела
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В Самаре безработная мать двоих детей стала фигуранткой уголовного дела. Под статью женщина попала почти случайно — она всего лишь похитила наследство своих чад, которое им оставил отец.

- Проверка показала, что женщина обратилась в орган местного самоуправления для получения разрешения на снятие со счетов детей денег. При этом она представила подложные документы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В дальнейшем самарчанка потратила деньги, правда, совсем не на детей. Она купила автомобиль Porsche и оформила его на себя. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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