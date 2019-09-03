Жительница Самары похитила наследство своих детей и купила Porsche
В Самаре безработная мать двоих детей стала фигуранткой уголовного дела. Под статью женщина попала почти случайно — она всего лишь похитила наследство своих чад, которое им оставил отец.
- Проверка показала, что женщина обратилась в орган местного самоуправления для получения разрешения на снятие со счетов детей денег. При этом она представила подложные документы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
В дальнейшем самарчанка потратила деньги, правда, совсем не на детей. Она купила автомобиль Porsche и оформила его на себя. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас его расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU