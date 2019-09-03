В Тольятти ищут пропавшего 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-03T16:19:55+03:00

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В Самарской области родственники и волонтеры разыскивают пропавшего 10-летнего Даниила Петрова. Мальчик пропал в Тольятти во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы Даниила: рост 150 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, серые глаза. Одежда: белая футболка с длинными рукавами, синие спортивные брюки, классические ботинки.

Сейчас ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Юлия, телефон: 8(905)3035626. Также все, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU