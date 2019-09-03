2019-09-03T16:42:35+03:00
Общество

Дмитрий Азаров проверил, как преобразилась Крымская площадь в Самаре

Глава региона считает, что теперь эта площадка стала комфортнее для отдыха горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Во вторник, 3 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на Крымской площади, где в этом году проводились масштабные работы по благоустройству. Теперь там появились удобные скамейки, уличное освещение, деревья, кустарники и новые арт-объекты.

Теперь площадь украшают ротонда и сухой фонтан Фото: Twitter.com

Теперь площадь украшают ротонда и сухой фонтанФото: Twitter.com

- Когда-то я принимал решение о переименовании площади в честь знаменательных событий - воссоединения Крыма с Россией, - но тогда она не была в том состоянии, которым можно было гордиться. Теперь площадь соответствует своему названию. Она радует людей своим внешним видом, своим комфортом, - отметил глава региона.

После проведенных работ Крымская площадь заметно преобразилась. Колорита ей добавляют арт-объекты «Ротонда» и «Маяк», сухой фонтан, а также мозаичное панно в виде карты полуострова. Уже скоро рядом с площадью заработает Шестой кассационный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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