Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов рассказал, почему решил перейти в «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-03T16:44:23+03:00

По его словам, ему важно было вернуться в Россию до закрытия трансферного окна

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24-летний российский защитник Виталий Лысцов, который до этого выступал в португальской «Бенфике», рассказал, как принял решение перейти в «Крылья Советов» и что подтолкнуло его сделать это.

- Решение присоединиться к «Крыльям» принял быстро. Для меня было важно в это трансферное окно вернуться в Россию, поэтому, когда поступило предложение от агента, долго не раздумывал – сразу согласился. Собираясь вернуться в РПЛ, я следил за тем, как стартовал чемпионат, смотрел главные поединки, обзоры, в том числе матчи с участием «Крыльев». Особой подготовки к переезду в Самару не было, собрал вещи и теперь жду знакомства с командой и начала тренировок. Из свободных номеров выбрал себе 5-й, на данный момент конкретное число на форме мне не принципиально, главное – качественная работа на тренировках и удача в матчах, - приводит слова защитника пресс-служба «КС».

Кроме того, Лысцов отметил, что знает, что в Самаре красивая набережная, отличный стадион и преданные своему клубу болельщики.

ИСТОЧНИК KP.RU