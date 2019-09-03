В центре Самары из-за фестиваля студентов не будут продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-03T16:59:03+03:00

Алкоголь не будут продавать на улице Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Запрет будет действовать в течение 9 часов

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В эту субботу, 7 сентября, жители Самары не смогут купить алкоголь в центре города. Продажу спиртного временно приостановят из-за проведения фестиваля студентов «Мы — будущее России». Об этом сообщается в распоряжении правительства Самарской области.

- Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары будет установлен 7 сентября с 10:00 до 19:00, - говорится в документе.

Торговать спиртными напитками не будут в границах улицы Куйбышева от улицы Красноармейской до улицы Венцека: нечетная сторона — дома № 145-81, четная сторона — дома № 128-66.

ИСТОЧНИК KP.RU