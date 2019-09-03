В центре Самары из-за фестиваля студентов не будут продавать алкоголь
Запрет будет действовать в течение 9 часов
Алкоголь не будут продавать на улице КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В эту субботу, 7 сентября, жители Самары не смогут купить алкоголь в центре города. Продажу спиртного временно приостановят из-за проведения фестиваля студентов «Мы — будущее России». Об этом сообщается в распоряжении правительства Самарской области.
- Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары будет установлен 7 сентября с 10:00 до 19:00, - говорится в документе.
Торговать спиртными напитками не будут в границах улицы Куйбышева от улицы Красноармейской до улицы Венцека: нечетная сторона — дома № 145-81, четная сторона — дома № 128-66.
ИСТОЧНИК KP.RU