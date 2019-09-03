2019-09-03T17:00:45+03:00
Общество

В Самарской области от отравления угарным газом пострадали более 1 400 человек

СВГК предупреждает об опасности, и напоминает простые правила безопасности
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Осторожнее!Осторожнее!Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

С наступлением прохладной погоды, самарцы все плотнее закрывают окна своих квартир. Однако газовики предупреждают, что порой в квартирах с газовым водонагревателем это может быть не безопасно.

- Некоторые стремятся плотно закрыть окна и включить вытяжку над плитой во время работы колонки, рассчитывая так обеспечить чистоту воздуха в помещении, но такое решение может стать фатальным для здоровья и даже жизни! - Предостерегают специалисты СВГК. - Включение вытяжки над плитой или вытяжного вентилятора во время работы газовой колонки без доступа воздуха с улицы приводит к обратной тяге в дымоходе. В итоге: угарный газа из дымохода поступает в квартиру, а это частая причина отравления и гибели людей.

Угарный газ не имеет запаха, цвета, не различим органами чувств. При вдыхании вызывает кислородное голодание, и в определенной концентрации приводит к смерти человека менее чем через 3 минуты.

Так по данным газовиков с 2006 года в Самарской области из-за нарушения правил пользования газом в быту от отравления угарным газом пострадали более 1 400 человек, из них 196 погибли.

- Пользуйтесь колонкой только при открытом окне и выключенной вытяжке над плитой. Проверяйте тягу перед розжигом колонки (или котла) и во время ее работы каждые 30 минут. Установите сертифицированный сигнализатор на загазованность угарным газом и приточный стеновой вентиляционный клапан. Поручайте работы с вашим газопотребляющим оборудованием только официально специализированной газовой компании, - предупреждают специалисты СВГК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Останутся ли взятки гладки: В Самаре трем полковникам ФСБ грозит больше 37 лет тюрьмы
Был техникум, стал университет: В Самаре появился еще один вуз
Без плакатов во всю стену: в Самаре утвердили новую схему рекламных конструкций
Стало известно, где была таинственно исчезнувшая в Сызрани девочка
В центре Самары из-за фестиваля студентов не будут продавать алкоголь
Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов рассказал, почему решил перейти в «Крылья Советов»
Дмитрий Азаров проверил, как преобразилась Крымская площадь в Самаре
В Тольятти ищут пропавшего 10-летнего мальчика
Жительница Самары похитила наследство своих детей и купила Porsche
Стоит ли покупать Lada Xray Cross? Появился обзор на новый кроссовер
Самолет Самара — Ларнака задержали из-за трещины в стекле
В Самаре неизвестный пытался поджечь здание общественной приемной «Единой России»
Ремонт теплотрасс в Самаре пообещали закончить до середины сентября
Семья из Челябинска устроила трюки со скакалками на набережной в Самаре
В гостях хорошо, а дома лучше: с начала 2019 года из Самарской области отправили на родину почти 500 иностранцев
В районе Жигулевска обновили линии электропередачи
В Новокуйбышевске ИП могут наказать за торговлю детской одеждой без документов
Самарцы стали заботиться о безопасности детей втрое чаще