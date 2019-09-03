В Самарской области от отравления угарным газом пострадали более 1 400 человек

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-03T17:00:45+03:00

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С наступлением прохладной погоды, самарцы все плотнее закрывают окна своих квартир. Однако газовики предупреждают, что порой в квартирах с газовым водонагревателем это может быть не безопасно.

- Некоторые стремятся плотно закрыть окна и включить вытяжку над плитой во время работы колонки, рассчитывая так обеспечить чистоту воздуха в помещении, но такое решение может стать фатальным для здоровья и даже жизни! - Предостерегают специалисты СВГК. - Включение вытяжки над плитой или вытяжного вентилятора во время работы газовой колонки без доступа воздуха с улицы приводит к обратной тяге в дымоходе. В итоге: угарный газа из дымохода поступает в квартиру, а это частая причина отравления и гибели людей.

Угарный газ не имеет запаха, цвета, не различим органами чувств. При вдыхании вызывает кислородное голодание, и в определенной концентрации приводит к смерти человека менее чем через 3 минуты.

Так по данным газовиков с 2006 года в Самарской области из-за нарушения правил пользования газом в быту от отравления угарным газом пострадали более 1 400 человек, из них 196 погибли.

- Пользуйтесь колонкой только при открытом окне и выключенной вытяжке над плитой. Проверяйте тягу перед розжигом колонки (или котла) и во время ее работы каждые 30 минут. Установите сертифицированный сигнализатор на загазованность угарным газом и приточный стеновой вентиляционный клапан. Поручайте работы с вашим газопотребляющим оборудованием только официально специализированной газовой компании, - предупреждают специалисты СВГК.

ИСТОЧНИК KP.RU