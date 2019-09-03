Был техникум, стал университет: В Самаре появился еще один вуз

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-03T19:01:38+03:00

Решившие связать свою жизнь с речным судоходством будут получать высшее образование

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Начало учебного года Самарский речной техникум встречает в новом статусе — теперь это филиал Волжского государственного университета водного транспорта. Студентов приглашают на улицу Неверова.

- По количеству пассажирских перевозок речным транспортом Самарская область занимает третье место в РФ после Москвы и Санкт-Петербурга. Нам нужны профессионалы, настоящие волгари, которые могут справиться с судами любого класса, и которые бережно относятся к нашей главной жемчужине – реке Волге, - отметил Дмитрий Азаров, выступая перед курсантами на открытии.

Сейчас начался набор учащихся для получения высшего профессионального образования, правда, пока только заочников.

Напомним, что несколько лет назад, речной техникум был «на грани выживания» — лицензию у «ненужного» учебного заведения грозились отобрать. Теперь статус учреждения повышен до федерального. Это открывает перспективы для жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU