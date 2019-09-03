Без плакатов во всю стену: в Самаре утвердили новую схему рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-03T17:59:25+03:00

В ближайшее время из города полностью уберут афишные стенды

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Самара переходит на мировые стандарты размещения наружной рекламы. Одни из главных принципов - сокращение ее количества и максимальная информативность. Новый подход с акцентом на современные мировые стандарты реализуется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Каким станет город без излишнего количества афиш и баннеров, обсудили 3 сентября на брифинге по теме «ТОРГИ 2019. Подготовка к проведению торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в г.о. Самара» в министерстве имущественных отношений Самарской области.

По словам главы ведомства Сергея Черепанова, новая схема размещения рекламных конструкций в Самаре уже утверждена.

- Отличительной особенностью схемы размещения рекламных конструкций, утвержденной к торгам 2019 года, является появление современных цифровых форматов, внедрение которых позволит компактно, удобно и современно представлять информацию», - рассказал Сергей Черепанов.

Наружной рекламе в Самаре действительно придется стать компактнее. Как отметил замруководителя Департамента городского хозяйства и экологии Геннадий Богомолов, схема ее размещения сокращена на 786 объектов (25%). В частности, из исторической части города будут убраны крупноформатные рекламные конструкции, а небольшие афишные стенды полностью покинут Самару. Особое внимание будет уделено рекламе возле стадиона "Самара Арена".

Участники брифинга отметили, что по новой схеме реклама будет размещаться с учетом эстетики городской среды, а сокращение ее количества поможет избежать информационного перегруза.

Учтены и интересы бизнеса. Так, в 2019 году увеличен срок действия договоров на установку рекламных конструкций с 5 до 10 лет, а начальные цены по ряду позиций рекламных конструкций приблизились к цене торгов 2014 года. По мнению городских и областных властей, все это минимизирует риски и создает благоприятные условия для долгосрочных рекламных инвестиций в высоко-технологичные электронные конструкции.

Первые торги по новому подходу пройдут в сентябре - декабре этого года. На них будут выставлены будут выставлены 669 мест под установку рекламных конструкций формата 3х6 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU