Внезапный брак: Собравшись отдыхать в Турции, девушка из Сызрани оказалась замужем в Канаде

СЕГОДНЯ 20:08 2019-09-03T20:55:14+03:00

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Достигнув 26 лет, девушка из Сызрани захотела отдохнуть в Турции, для чего начала мониторить сайты, чтобы найти подходящего туроператора. На одном из них она и познакомилась с парнем, который еще в детстве был увезен родителями в Израиль, а теперь живет в Канаде.

- Я никогда не верила в любовь по переписке, но вот, случилось! Он прилетел в Сызрань, и мы больше не можем жить друг без друга, - заявила героиня всей этой романтической истории местным журналистам из КТВ-Луч.

Жених из-за океана увез невесту в Израиль, где живет большинство его родни — там и сыграли свадьбу в августе, а потом уехали в Торонто. Сызранка серьезно намерена выучить английский язык (получая высшее образование по специальности «программист», она этого еще не сделала), устроиться на работу и родить трех детей. Родители ее, как сообщают Сызранские СМИ, в шоке — чтобы просто слетать увидеть внуков, им нужно будет накопить почти нереальную по нынешним временам сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU