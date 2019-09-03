Губернатор Дмитрий Азаров посмотрел, как в Самаре обновили сквер имени Фадеева и Крымскую площадь

СЕГОДНЯ 20:22 2019-09-03T20:24:01+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина провели выездное совещание на объектах, которые в этом году привели в порядок по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В областной столицы таких объектов четыре - бульвар Металлургов, территория около храма Кирилла и Мефодия, Крымская площадь и сквер имени В.И. Фадеева. Все места, которые нужно обновить, выбирали сами горожане.

- Благодаря национальному проекту, инициированному президентом нашей страны Владимиром Путиным, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: такого масштабного благоустройства в нашем регионе не было никогда, – отметил Дмитрий Азаров.

Отдельно губернатор подчеркнул, что очень важно, что территории, которые должны быть благоустроены, выбирают сами жители.

На Крымской площади много достопримечательностей, которые отсылают к памятным местам Крыма.

- Когда большинство жителей города разделяет мнение о том, что конкретную территорию нужно привести в порядок, а власть следует этим наказам и выполняет их благоустройство так, как хотят люди, потому что проект тоже согласовывается с людьми, конечно, довольны все: и те, кто делают – строители, проектировщики, и, самое главное, – жители, которые здесь живут, - считает Азаров.

Дмитрий Азаров: «Крайне важно, что Крымская площадь теперь соответствует своему названию».

Губернатор Самарской области и глава региональной столицы посетили сквер имени Фадеева и Крымскую площадь, где пообщались с местными жителями и оценили качество ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU