2019-09-03T20:49:44+03:00
Общество

Будет теплее: К концу недели синоптики обещают в Самаре превышение климатической нормы

Погода наладится после прохождения атмосферного фронта
Константин Дмитриев
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Доставать шубы пока еще раноДоставать шубы пока еще раноФото: Архив "КП"
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Приволжское УГМС сообщает, что не очень тепло начавшаяся неделя будет набирать обороты. Виноват в не самом комфортном старте осени циклонический вихрь с центром в Ханты-Мансийске, но он уже уходит в Оренбуржье.

- При слабом ветре и малом количестве облаков на небе воздух днем быстро прогревается, но северные воздушные потоки в тропосфере сохраняют низкую температуру по ночам, - объясняют синоптики.

Уже в ближайшие дни нам обещают, что воздух днем прогреется до +21°, хотя ночами будет холодать до +3°, а местами вообще возможны заморозки до 1°. Теплее всего станет к выходным, когда температура, по прогнозам УГМС, превысит климатическую норму от трех до пяти градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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