Будет теплее: К концу недели синоптики обещают в Самаре превышение климатической нормы
Приволжское УГМС сообщает, что не очень тепло начавшаяся неделя будет набирать обороты. Виноват в не самом комфортном старте осени циклонический вихрь с центром в Ханты-Мансийске, но он уже уходит в Оренбуржье.
- При слабом ветре и малом количестве облаков на небе воздух днем быстро прогревается, но северные воздушные потоки в тропосфере сохраняют низкую температуру по ночам, - объясняют синоптики.
Уже в ближайшие дни нам обещают, что воздух днем прогреется до +21°, хотя ночами будет холодать до +3°, а местами вообще возможны заморозки до 1°. Теплее всего станет к выходным, когда температура, по прогнозам УГМС, превысит климатическую норму от трех до пяти градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU