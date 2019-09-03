2019-09-03T21:38:00+03:00
Происшествия

Вместо жилья — аресты: В Самаре задержаны двое подозреваемых в очередном обмане дольщиков

Следствие считает, что они обманули более 500 человек на 95 млн рублей
Константин Дмитриев
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Дело есть - квартир нетДело есть - квартир нетФото: Архив "КП"
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В Самаре — развитие очередного скандала с обманутыми дольщиками. Жилой комплекс «СК на Московском» был внесен в областной реестр «проблемных объектов» этим летом. А сегодня стало известно, что директор и учредитель строительной фирмы, занимавшиеся им, задержаны.

- Злоумышленники заключили более 100 договоров с дольщиками, однако на расчетные счета организации поступила только часть полученных средств. Строительство было остановлено. По предварительным данным, более 500 дольщикам нанесен ущерб на 95 млн рублей, - сообщили представители ГУ МВД РФ по Самарской области.

Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», идет следствие. На самом деле, ситуация длится уже несколько лет — дольщики обращались за помощью в самые разные инстанции. Как поможет решить их проблемы арест давно, на самом деле, ими подозреваемых руководителей организации-должника — всё еще большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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