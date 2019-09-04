2019-09-04T08:17:59+03:00
Общество

Могут находиться в любом регионе: в Самаре пропали женщина и 6-летняя девочка

По данным волонтеров, одна из пропавших нуждается в медицинской помощи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самаре разыскивают 36-летнюю Татьяну Парамонову и 6-летнюю Софью Керженцеву. Обе они пропали в понедельник, 2 сентября. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

О женщине известно то, что она худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы до плеч, глаза зеленые, рост 160 см, нуждается в медицинской помощи. В день исчезновения Татьяна была одета в темно-синюю куртку, темно-зеленые джинсы, темные сапоги. На голове у нее была коричневая шапка, а с собой были две женские сумки.

Приметы девочки: худощавого телосложения, светлые длинные волосы, серые глаза. Она была одета в светло-синюю куртку, темно-синий комбинезон, розовые сапоги, на голове — салатовая шапка.

Кем Татьяна и Софья приходятся друг другу, волонтеры не сообщают, но отмечают, что они могут находиться в любом регионе.

Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Татьяна, телефон: 8(905)3035717. Также всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины и ребенка, просят обращаться по телефонам: 8(800)-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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