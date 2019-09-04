2019-09-04T08:35:42+03:00
Общество

Самарская область получит еще 38 машин скорой помощи и 25 школьных автобусов

Федеральное правительство выделило деньги на дополнительную поставку техники
Анастасия ФИЛАТОВА
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Школьные автобусы будут представлены различной вместимостьюШкольные автобусы будут представлены различной вместимостьюФото: Айна УТИБАЕВА
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Правительство РФ распределило между регионами дополнительные машины скорой помощи и школьные автобусы. Новую технику получит и Самарская область. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

- В Самарскую область будет поставлено 38 автомобилей скорой помощи и 25 школьных автобусов, - говорится в документе.

Предполагается, что школьные автобусы будут разной вместимости: один будет рассчитан на 10-12 человек, десять — на 13-20 пассажиров, тринадцать — на 21-24 человека и один — более 31 пассажира. Поставщиками новой техники станут крупнейшие российские производители: ООО «Автозавод ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «ПАЗ» и ООО «КАВЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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