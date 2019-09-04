В Самарскую область пытались ввезти партию яблок с опасными вредителями

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-04T08:50:14+03:00

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В самарском аэропорту Курумоч вновь нашли опасные фрукты. На этот раз — свежие яблоки, зараженные вредителями. Их в своем багаже везли пассажиры из Таджикистана.

- Партия яблок была изъята и отправлена на лабораторные испытания. Исследование показало, что в плодах находится карантинный вредный организм — калифорнийская щитовка, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Всю партию опасных яблок пришлось уничтожить. Это сделали для того, чтобы не допустить распространения вредителя на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU