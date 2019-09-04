Знай наших: творческая команда КНПЗ привезла из Москвы рекордное количество наград

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-04T09:03:57+03:00

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Одной из самых престижных номинаций фестиваля традиционно считается «Инструментальный жанр». Играть на музыкальном инструменте за полгода не научишься – здесь нужны годы упорных репетиций. Несмотря на закономерное волнение (московская сцена!) вокально-инструментальный ансамбль «Потеха» (7-12 лет) выступил блестяще. В «Попурри» в ход пошли не только привычные калюки, но и деревянные ложки, и даже полипропиленовые трубы. Кто бы мог подумать, что сантехнические изделия издают такие приятные музыкальные звуки? Даже мэтр не утерпел: перед выступлением председатель жюри Левон Оганезов сам попробовал сыграть на этом чудо-инструменте и оценил его оригинальность. «Потеха» безоговорочно заняла первую ступень пьедестала. Еще одно «золото» в копилку Куйбышевского НПЗ «Потеха» принесла в вокальной номинации. Несмотря на конкуренцию (в финале выступали победите зональных туров фестиваля со всей страны), делегация КНПЗ завоевала еще четыре призовых, «серебряных» места. Награды получили музыкальный дуэт Евгения Гуляева и Дмитрия Власенко, воспитанницы чапаевской народной эстрадно-цирковой студии «Каскад» Дарья Симкина и Кристина Водолазкина, танцевальный дуэт Антона Баширова и Марины Нестеровой, вокальный - Вероники Тришиной и Дарьи Антиповой.

Во время творческой командировки заводчане и их дети увидели много интересного: побывали на легендарной киностудии «Мосфильм», на высотках «Москва-сити», покатались на теплоходах по Москва-реке. Словом, отлично отдохнули перед новыми творческими свершениями. А они, конечно же, будут!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU