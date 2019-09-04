Самара вошла в десятку городов с самыми алчными женщинами

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-04T09:13:07+03:00

Многие жительницы областной столицы при выборе мужчины в первую очередь оценивают его доход

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Самара попала в топ-10 городов, в которых живут алчные женщины. Столица 63 региона заняла в этом списке 6 место, сообщает независимое агентство ZOOM MARKET.

Женщинам задавали три вопроса: главный критерий при выборе мужчины? Имеет ли значение финансовое положение мужчины и его соцстатус? Возраст мужчины имеет для Вас значение? Представительницы прекрасного пола назвали следующие критерии в выборе мужчин: любовь — 62%, надежность — 19%, доход — 7%, социальный статус — 5%, образование — 2% и репутация — 1%.

Опрос показал, что хоть Самара находится и высоко по наличию алчных женщин, но ей все-таки далеко до Саранска, Краснодара и Москвы. К слову, самые бескорыстные женщины живут в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU