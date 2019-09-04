2019-09-04T09:32:54+03:00
Происшествия

В Сызрани при пожаре в частном доме погиб мужчина

ЧП произошло днем на улице Дальневосточной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожар в частном доме унес жизнь 57-летнего мужчиныПожар в частном доме унес жизнь 57-летнего мужчиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во вторник, 3 сентября, в Сызрани на улице Дальневосточной произошел пожар. Там загорелся один из частных домов.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:16. На место происшествия выезжали 25 человек и 7 спецмашин. Площадь пожара составила 22 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 16:40, а полностью его потушить — через две минуты. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. В результате пожара погиб 57-летний мужчина. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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