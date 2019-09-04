2019-09-04T09:55:08+03:00
Общество

Квест, космические аппараты и выступления стрит-бэндов: в Самаре пройдет фестиваль студентов

На мероприятии будут работать около 50 различных площадок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодежь Самары соберется 7 сентября на улице КуйбышеваМолодежь Самары соберется 7 сентября на улице КуйбышеваФото: Михаил ГУСЕВ
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В эту субботу, 7 сентября, в Самаре на улице Куйбышева пройдет фестиваль студентов «Мы — будущее России». Он стартует в 13:00 и охватит участок от улицы Красноармейской до улицы Венцека.

- На фестивале будут работать около 50 тематических, конкурсных и выставочных площадок. Учебные заведения презентуют инновационные разработки, а также познакомят с проектами студентов и их достижениями, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Так, в этом году Самарский университет представит гостям фестиваля беспилотник «Фотон», малые космические аппараты «АИСТ» и «АИСТ-2», модель ракеты «Союз» и проведет выставку робототехники. Политех покажет автономный подводный аппарат «Жемчужина» класса микро, аппараты для океанологических исследований и инновационную инженерную гелио-лодку «Солнечная регата», которая работает на солнечной энергии.

Основным событием фестиваля станет квест, который завершится посвящением первокурсников в студенты. Чтобы принять участие в нем, нужно зарегистрироваться в чат-боте, написав сообщение в группе «Вконтакте». Задачей первокурсников будет дать как можно больше правильных ответов на предложенные вопросы. Победители получат призы: смартфон iPhone 8, смарт-часы Apple Watch и наушники Beats. Отметим, что на фестивале также можно будет увидеть выступления стрит-бэндов из Самары, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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