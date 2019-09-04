2019-09-04T10:01:05+03:00
Спорт

В 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с московским «Торпедо»

Игра пройдет в Москве 25 или 26 сентября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Победитель пары «КС» - «Торпедо» встретится в 1/8 финале Кубка страны с победителем пары «Локомотив» (Москва) – «Балтика (Калининград).Победитель пары «КС» - «Торпедо» встретится в 1/8 финале Кубка страны с победителем пары «Локомотив» (Москва) – «Балтика (Калининград).Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В Москве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. На этом этапе турнира стартуют команды РПЛ. Соперником «Крыльев Советов» стало московское «Торпедо». Игра пройдет в Москве 25 или 26 сентября.

Победитель пары «КС» - «Торпедо» встретится в 1/8 финале Кубка страны с победителем пары «Локомотив» (Москва) – «Балтика (Калининград).

Напомним, «Крылья Советов» после восьми туров занимают 13-ое место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарцев семь очков.

«Торпедо» в этом сезоне вернулось в ФНЛ. После 11 туров команда занимает первое место в турнирной таблице с 28-ю очками в активе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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