В 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с московским «Торпедо»
Игра пройдет в Москве 25 или 26 сентября
Победитель пары «КС» - «Торпедо» встретится в 1/8 финале Кубка страны с победителем пары «Локомотив» (Москва) – «Балтика (Калининград).Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:
В Москве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. На этом этапе турнира стартуют команды РПЛ. Соперником «Крыльев Советов» стало московское «Торпедо». Игра пройдет в Москве 25 или 26 сентября.
Победитель пары «КС» - «Торпедо» встретится в 1/8 финале Кубка страны с победителем пары «Локомотив» (Москва) – «Балтика (Калининград).
Напомним, «Крылья Советов» после восьми туров занимают 13-ое место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарцев семь очков.
«Торпедо» в этом сезоне вернулось в ФНЛ. После 11 туров команда занимает первое место в турнирной таблице с 28-ю очками в активе.
ИСТОЧНИК KP.RU