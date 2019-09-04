В Самаре частично обновят подвижный состав общественного транспорта

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-04T10:28:29+03:00

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Лето закончилось, а это значит, что многие жители Самары вернулись из отпусков в город. В итоге ситуация на дорогах заметно осложнилась. Возросло также число пассажиров в общественном транспорте. С утра забраться в автобус или маршрутку стало довольно трудно, что закономерно вызывает недовольство у горожан.

- Вот такое «доброе утро» на остановке «Шверника» на улице Солнечной. Как уехать на работу? Это нормально? 61 автобус ходит очень редко! В любой другой автобус в час пик можно зайти при желании, а в этот — нет! А впереди ведь еще есть остановки! Примите меры, - обратились в Твиттере к властям самарцы.

В ответ на это в департаменте транспорта Самары сообщили, что работают над проблемой. В 2020 году в городе планируют провести частичную модернизацию подвижного состава общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU