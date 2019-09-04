Житель Самарской области испугался, что останется без бытовой техники, и выплатил долг по налогам

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-04T10:40:06+03:00

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В Красноярском районе мужчина вовремя не погасил долг в 35,5 тысяч рублей перед налоговой службой и в итоге едва не остался без бытовой техники.

- В отношении должника было возбуждено исполнительное производство. На прием к приставам мужчина так и не пришел, поэтому они сами пришли к нему домой. Приставы составили акт описи и ареста бытовой техники, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Мужчине объяснили, что, если он не погасит долг в течение 10 дней, то его имущество будет продано на торгах. Должник испугался, что останется без бытовой техники, поэтому поспешил выплатить всю необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU