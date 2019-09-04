2019-09-04T10:56:12+03:00
Происшествия

В Самаре из-за загоревшегося кабеля в доме на XXII Партсъезда эвакуировали 8 человек

Пожар произошел поздно ночью в шахте электропроводки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пожар удалось быстро потушитьПожар удалось быстро потушитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ночь 4 сентября для жителей дома № 42 на улице XXII Партсъезда в Самаре прошла беспокойно. Там случился пожар. Загорелся кабель в шахте электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:09. На место выезжали 14 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 5 погонных метров. Из дома были эвакуированы 8 человек, - рассказали в оперативном ведомстве.

Пожарные локализовали возгорание в 2:29, а полностью его потушили спустя минуту. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Самары в Южный город планируют пустить трамваи и троллейбусы
В Самаре на рынке «Шапито» нашли 152 кг подозрительных сыров и колбас
В хоккейную «Ладу» перешел победитель Универсиады
Житель Самарской области испугался, что останется без бытовой техники, и выплатил долг по налогам
В Самаре частично обновят подвижный состав общественного транспорта
В 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с московским «Торпедо»
Квест, космические аппараты и выступления стрит-бэндов: в Самаре пройдет фестиваль студентов
В Сызрани при пожаре в частном доме погиб мужчина
Самара вошла в десятку городов с самыми алчными женщинами
Знай наших: творческая команда КНПЗ привезла из Москвы рекордное количество наград
В Самарскую область пытались ввезти партию яблок с опасными вредителями
Самарская область получит еще 38 машин скорой помощи и 25 школьных автобусов
Могут находиться в любом регионе: в Самаре пропали женщина и 6-летняя девочка
Вместо жилья — аресты: В Самаре задержаны двое подозреваемых в очередном обмане дольщиков
Будет теплее: К концу недели синоптики обещают в Самаре превышение климатической нормы
Губернатор Дмитрий Азаров посмотрел, как в Самаре обновили сквер имени Фадеева и Крымскую площадь