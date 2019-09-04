В Самаре из-за загоревшегося кабеля в доме на XXII Партсъезда эвакуировали 8 человек
Пожар произошел поздно ночью в шахте электропроводки
Пожар удалось быстро потушитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ночь 4 сентября для жителей дома № 42 на улице XXII Партсъезда в Самаре прошла беспокойно. Там случился пожар. Загорелся кабель в шахте электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:09. На место выезжали 14 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 5 погонных метров. Из дома были эвакуированы 8 человек, - рассказали в оперативном ведомстве.
Пожарные локализовали возгорание в 2:29, а полностью его потушили спустя минуту. Информации о пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU