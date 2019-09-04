В Самаре на рынке «Шапито» нашли 152 кг подозрительных сыров и колбас
В Самаре таможенники, прокуроры и сотрудники Россельхознадзора и Роспотребнадзора провели проверку на рынке «Шапито». Как выяснилось, там торговали санкционными сырами и колбасами.
- В ходе проверки у двух индивидуальных предпринимателей были найдены 59,2 кг санкционных сыров различных сортов производства Франции, Голландии, Германии, Италии и Финляндии. Все они запрещены к ввозу на территорию РФ, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
Также проверяющие нашли на рынке 61 кг сыра и 32 кг колбасных изделий без маркировки. Кроме того, на этот товар не было ветеринарно-сопроводительных документов. В итоге вся эта продукция была изъята.
ИСТОЧНИК KP.RU