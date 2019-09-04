Машины придется бросать во дворе: ЖК «Галактика» на территории бывшего ЗИМа в Самаре оставят без парковок

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-04T11:40:16+03:00

Судя по документам, сейчас на пять квартир приходится одно парковочное место

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Самарцам, купившим квартиры в строящейся рядом с КРЦ «Звезда» многоэтажке - ЖК «Галактика» - придется потесниться на парковках. Городская администрация опубликовала проект постановления, разрешающий строительной компании ООО «Сити-Строй» в пять раз сократить для этой новостройки число парковочных мест.

Если по правилам на каждую квартиру строители должны были предусмотреть рядом с домом по одному машиноместу, то сейчас на здесь поместится только один автомобиль на пять квартир.

Учитывая, что у многих самарцев в семье – как минимум по одному авто, дворы около этой новостройки по грустной самарской традиции рискуют превратиться в парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU