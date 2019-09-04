В Самаре временно отменили трамвай № 21 и укоротили маршрут трамвая № 13
Изменения связаны с аварийными работами на водопроводной линии
Изменения в работе трамваев будут действовать до окончания ремонтных работФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В среду, 4 сентября, в Самаре внесли изменения в работу двух трамвайных маршрутов - № 13 и 21. Первый пока будет курсировать по укороченной схеме, а второй - временно отменяется. Это связано с коммунальной аварией на улице Ставропольской.
- В районе дома № 152 на улице Ставропольской проводятся аварийные работы на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 300 мм, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.
До окончания ремонта трамвай № 13 будет ездить только от Постникова оврага до остановки «улица Красных Коммунаров», а трамвай № 21 не будет ходить вообще.
ИСТОЧНИК KP.RU